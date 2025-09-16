ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır kendisine, ailesine ve iş hayatına yönelik yayınlar yapan The New York Times gazetesine karşı 15 milyar dolarlık devasa bir tazminat davası açtığını duyurdu. Trump, bu davanın gazetenin "iftira ve karalama" kampanyalarına son vereceğini iddia etti. Florida'da açılan dava, Trump'ın medya kuruluşlarıyla olan gerilimli ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

"Yasa dışı seçim yardımı" iddiası ve medya eleştirisi

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, The New York Times'ın kendisi hakkında "onlarca yıldır sistematik olarak yalan haberler ürettiğini" savundu. Özellikle gazetenin ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı Kamala Harris'e verdiği desteği sert bir şekilde eleştiren Trump, bu durumu "şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımı" olarak tanımladı. Gazetenin, Harris'e desteğini manşetten duyurmasının emsalsiz bir durum olduğunu belirten Trump, bu eylemin seçimlere doğrudan müdahale niteliği taşıdığını iddia etti.

Dev tazminat talebi ve hukuki gerekçeler

Başkan Trump, New York Times'ın yayınlarında "yalan, iftira ve karalama" yöntemlerini uzun yıllardır bilinçli bir şekilde kullandığını öne sürerek, bu yayın organının hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Trump, bu davanın, New York Times'ın yayın politikalarının hukuki açıdan sorgulanması ve sorumlu tutulması için önemli bir adım olacağını ifade etti.

Önceki davalardan örnekler

Trump, daha önce ABC ve CBS gibi diğer büyük medya kuruluşlarına karşı açtığı davalardan "başarılı sonuçlar" aldığını ve benzer şekilde yüklü miktarda tazminat kazandığını hatırlattı. Bu örneklerle, yeni açtığı davanın da lehine sonuçlanacağı yönündeki beklentisini dile getirdi. Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor" sözleriyle, bu davanın medya dünyasında bir dönüm noktası olacağına olan inancını pekiştirdi. Davanın sonuçları, ABD medya ve siyaset ilişkileri açısından yakından takip edilecek.