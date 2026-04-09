Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükselttiğini belirterek, bu saldırıların azaltılması gerektiğini dile getirdi.

“Biraz daha sakin olunmalı”

Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, İsrail tarafının daha temkinli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. “Bibi ile konuştum, bu durumu biraz daha sakinleştirecek. Hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor” diyen Trump, ateşkes sürecinin zarar görmemesi için gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ateşkes için “iyimser” mesaj

ABD Başkanı, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin olumlu bir tablo çizdi. Trump, sürece dair “çok iyimser” olduğunu belirterek, anlaşmanın uygulanabilir olduğuna inandığını söyledi.

İran değerlendirmesi dikkat çekti

Trump, İranlı yetkililerin müzakerelerde daha uzlaşmacı bir tutum sergilediğini öne sürdü. Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde İran tarafının daha “makul” davrandığını ifade eden Trump, askeri dengelerin de değiştiğini iddia etti.

Geçici ateşkes ve Hürmüz şartı

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin detaylarına da değinildi. Trump, 2 haftalık ateşkesin Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartına bağlı olduğunu ve İran tarafından sunulan tekliflerin müzakere zemini oluşturduğunu açıkladı.

Lübnan anlaşmazlığı sürüyor

Ateşkes sürecinde en büyük anlaşmazlık başlıklarından biri ise Lübnan olmaya devam ediyor. İsrail yönetimi, ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını savunarak bölgeye yönelik saldırılarını sürdürürken, bu durum müzakerelerin seyrini zorlaştırıyor.

Gözler İslamabad’daki görüşmelerde

Tarafların nihai anlaşma için İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin, geçici ateşkesi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürüp dönüştürmeyeceği merak konusu.