Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından varılan ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İranlı lider, ülkeye yönelik saldırıların affedilmeyeceğini vurgulayarak, yaşanan kayıpların hesabının sorulacağını ifade etti.

“Her kayıp için tazminat isteyeceğiz”

Hamaney, saldırılar sonucu oluşan maddi hasar ve can kayıplarına dikkat çekerek, bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde takip edileceğini belirtti.

“Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz” diyen Hamaney, sürecin yalnızca diplomatik boyutta kalmayacağının sinyalini verdi.

Hürmüz Boğazı için yeni dönem mesajı

İranlı lider açıklamasında, bölgesel dengeler açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hamaney, boğazın yönetiminde yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek, enerji ve ticaret hatları açısından önemli gelişmelerin yaşanabileceğine işaret etti.

“Savaş istemiyoruz ancak haklarımızdan vazgeçmeyiz”

İran’ın savaş yanlısı bir politika izlemediğini belirten Hamaney, buna rağmen ülkenin haklarından geri adım atmayacağını vurguladı.

“Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle Tahran yönetiminin kararlı duruşunu ortaya koydu.

Gözler İslamabad’daki görüşmelerde

ABD ile İran arasında yürütülecek müzakerelerin adresi olarak İslamabad öne çıkıyor.

İki haftalık karşılıklı ateşkes süreci kapsamında tarafların burada bir araya gelerek kalıcı çözüm arayışlarını sürdürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sürecin seyrinin sahadaki gelişmeler ve diplomatik temasların başarısına bağlı olduğunu değerlendiriyor.