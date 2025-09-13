Son Mühür - ABD’nin Başkanı Donald J. Trump, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada NATO ülkelerine doğrudan mesaj verdi. Trump, Ukrayna savaşının bitirilmesi için NATO’nun ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya’dan petrol alımının durdurulmasını ve Çin’e yüzde 50 ila 100 arasında değişen tarifeler uygulanmasını talep etti.

Mektup formatında paylaşılan açıklamada Trump şu ifadelere yer verdi:

“NATO’nun kararlılığı şok edici biçimde zayıf oldu. Bu savaş Biden ve Zelenskiy’nin savaşıdır, benim başkanlığımda asla başlamazdı. NATO benim dediğimi yaparsa savaş hızlıca biter ve binlerce hayat kurtulur. Eğer yapmazsanız ABD’nin zamanını ve parasını boşa harcamış olursunuz.”

Trump ayrıca Çin’in Rusya üzerindeki ekonomik etkisine dikkat çekerek, ancak sert tarifelerle bu baskının kırılabileceğini savundu.

Açıklama, Washington’da ve Avrupa başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. Trump’ın mesajının NATO içinde tartışmalara yol açması bekleniyor.