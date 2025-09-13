İsrail ordusu, Gazze'de sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait üç okulu vurdu.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yer alan ve şehrin kuzeyi ile güneyindeki bombardımanlarından kaçan binlerce sivilin sığındığı El Şati Mülteci Kampına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu saldırıda, kampta bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait El-Sitt Sura, El-Aliya ve Şeheyber okullarını vurdu.

Saldırı anları kameralara yansırken, sivillerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

İsrail uçakları ayrıca El Şati Mülteci Kampında ve Gazze şehrinin batı bölgelerinde bulunanlara Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrı yapan bildiriler bıraktı.