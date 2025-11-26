Son Mühür- ABD'nin dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 28 maddelik planı, Cenevre'de ABD, Ukrayna ve AB heyetlerinin masaya oturmasıyla 19 maddeye indirildiği öne sürülmüştü.

ABD kaynaklarından gelen ''Barış için Ukrayna anlaşmaya yakın'' mesajı sonrası Zelenskiy ve Trump görüşmesi olacak mı sorusu gündeme gelse de, beklenen görüşmeyle ilgili tarihin net olmadığı ortaya çıkmıştı.

Trump, Şükran Günü tatili için Florida'ya uçarken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme kaydettiğini ve Moskova'nın bazı tavizler verdiğini söyledi.

Plana Moskova gölgesi...



Geçtiğimiz hafta ilk kez duyurulan, ABD merkezli bir savaş bitirme çerçevesi, Trump yönetiminin Ukrayna'yı Moskova'ya yakın bir barış anlaşması imzalamaya zorlamaya istekli olabileceği yönünde yeni endişelere yol açmıştı.



Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Witkoff'a gelince, önümüzdeki hafta Moskova'ya geleceği konusunda ön anlaşmaya varıldığını söyleyebilirim" dedi.



Telefon görüşmesi sızdırılmıştı...



Ushakov ayrıca, Kremlin'in üst düzey yetkilileri ile ABD'li yetkililer arasındaki telefon görüşmesinin sızdırılmasının, Ukrayna için olası bir barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Bloomberg News'in haberine göre Witkoff, 14 Ekim'de Ushakov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna için bir ateşkes planı üzerinde birlikte çalışmaları gerektiğini ve Putin'in bunu Trump ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg, görüşmenin kaydını incelediğini ve görüşmenin dökümünü yayınladığını söyledi.

Görüşmenin neden sızdırıldığı sorulduğunda Ushakov, "Muhtemelen engellemek için. Bunun ilişkileri iyileştirmek için yapılmış olması pek olası değil." dedi.