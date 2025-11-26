ABD merkezli teknoloji şirketi HP, mali takviminde 31 Ekim’de sona eren üç aylık dönemi kapsayan dördüncü çeyrek bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, yapay zekâ kullanımını artırarak müşteri memnuniyeti, ürün geliştirme ve operasyonel verimliliği güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir girişimin başlatıldığı ifade edildi. Bu girişim kapsamında şirketin küresel çalışan sayısında 4 bin ile 6 bin kişi arasında azalma yapılması planlandı.

Maliyet yükü ve tasarruf hedefi

HP, yeniden yapılanma ve diğer giderler doğrultusunda yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyetle karşılaşılacağını bildirdi. Bu tutarın yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşmesi beklendi. Şirket, söz konusu dönüşüm programı ile 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf hedeflediğini açıkladı.

Gelir arttı, net kâr düştü

HP’nin bilançosunda, 31 Ekim’de sona eren üç aylık dönemde şirket gelirinin yıllık yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara çıktığı belirtildi. Buna karşın net kârın geçen yılın aynı dönemindeki 906 milyon dolardan 795 milyon dolara gerilediği kaydedildi.