ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de bulunan Kennedy Center’da düzenlenen Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Konferansı’nda yaptığı konuşmada hem dış politika hem de iç siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonu örnek göstererek ABD ordusunun küresel etkisini vurguladı.

Venezuela operasyonuna övgü

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik düzenlenen askeri operasyonu “başarı örneği” olarak nitelendirdi. Operasyon öncesinde ülkenin büyük bölümünde elektriğin kesildiğini belirten Trump, bunun sahadaki birliklere önemli avantaj sağladığını söyledi. Trump, “O an herkes bir şeylerin ters gittiğini anladı. Aydınlatması olan tek yerler mum ışıklarıydı” ifadelerini kullandı.

152 uçak ve kara birlikleri devredeydi

Operasyonun detaylarını paylaşan Trump, 152 uçağın yanı sıra yoğun kara birliklerinin görev aldığını belirtti. Hava ve kara unsurlarının eş zamanlı kullanıldığını vurgulayan Trump, askeri planlamanın son derece karmaşık ancak taktik açıdan etkili olduğunu dile getirdi.

ABD askerlerinin helikopterlerle iniş yaptığı anlara değinen Trump, operasyonun ciddi riskler içermesine rağmen başarıyla tamamlandığını kaydetti.

“ABD askerlerinden kayıp yok”

Trump, operasyon sırasında ABD tarafında can kaybı yaşanmadığını belirtirken, bölgede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün Kübalı askerler olduğunu öne süren Trump, sahadaki direnişe rağmen operasyonun hedeflerine ulaştığını savundu.

Demokratlara eleştiri

Trump, operasyonun ardından Demokrat Parti cephesinden gelen tepkilere de değinerek, yapılan askeri hamlenin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Trump, “Bu ülke adına yapılan başarılı bir işe teşekkür edilmeliydi” dedi.

Maduro için sert sözler

Maduro hakkında sert ifadeler kullanan Trump, Venezuela yönetiminin yıllardır sistematik şiddet uyguladığını iddia etti. Maduro’yu “şiddet yanlısı” olarak tanımlayan Trump, Venezuela’daki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

“ABD dünyanın en güçlü ordusuna sahip”

Konuşmasının savunma sanayisine ayrılan bölümünde Trump, ABD ordusunun dünyadaki en güçlü askeri güç olduğunu savundu. Silah üretim süreçlerinin hızlandırılacağını söyleyen Trump, savunma şirketlerine teslimat sürelerinin kısaltılması için baskı yapılacağını açıkladı. F-35 savaş uçakları ve askeri helikopterlerin teslimat sürelerinin kısalacağını duyurdu.

Ara seçimler için kritik uyarı

Trump, yaklaşan ara seçimlerin önemine dikkat çekerek, Cumhuriyetçilerin bu seçimleri kazanmasının hayati olduğunu söyledi. Aksi takdirde Demokratlar tarafından görevden alınabileceğini ifade eden Trump, bu konuda partililerine açık mesaj verdi.

Yeniden adaylık sinyali

Konuşmasında yeniden adaylık ihtimaline de değinen Trump, adaylığına yönelik tartışmalara gönderme yaparak bu konuda açık kapı bıraktı.