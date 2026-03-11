PYD’nin eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim’in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

75 yaşındaki Müslim’in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi!

Edinilen bilgilere göre Müslim, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi aldığı ifade edildi.

Salih Müslim’in son dönemde Irak’ın Süleymaniye kentindeki hastanelerde diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce Erbil’de bulunan Maryamana Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

DEM Parti'den açıklama!

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim’in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.