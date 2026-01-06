Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki dönem Ereğli İlçe Başkanı ve eski Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan ofisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Yakınları ulaşamayınca ofisine gitti

Edinilen bilgilere göre, Ocakçı’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerinde bulunan ofisine gitti. Ofise giren yakınları, Sertan Ocakçı’yı hareketsiz şekilde buldu ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ocakçı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, ofiste ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.