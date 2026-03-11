Sarı-lacivertli kulübün ekonomik ve sportif gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Barış Göktürk, şahıslara bağlı yönetim devrinin kapanması gerektiğini vurguladı. Basın mensuplarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen iş insanı, Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduğunu resmen açıkladı.

BARIŞ GÖKTÜRK FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA MI ADAY?

Eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, başkan adaylığını duyurdu ancak bu hamle yakın bir tarihi kapsamıyor. Mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının istikrar açısından hayati olduğunu savunan Göktürk, 2026'da olası bir erken seçimi doğru bulmadığını belirtti. Rotasını bir sonraki olağan kongreye çevirdi. Göktürk, "2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda koşulsuz şartsız başkanlığa adayım" diyerek duruşunu netleştirdi. Mecbur kalınmadığı sürece olağanüstü bir sürece dahil olmayacaklarının altını çizdi.

FUTBOLDA KURUMSAL AKIL VE YENİ EKONOMİK MODEL

Kulübün son 40 yılına dair dikkat çeken bir sportif analiz yapan Göktürk, rakip takımların şampiyonluk sayılarını hatırlattı. Dünyaca ünlü yıldız transferlerinin tek başına başarı getirmediğini savundu. Manchester City örneğini veren başkan adayı, profesyonel bir futbol komitesi kurulmasının şart olduğunu ifade etti. Ekonomik tablo için de iddialı konuştu. Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılar kurarak, kulübün gelirlerini en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini müjdeledi.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Spor dünyasının gündemine oturan Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 44 yaşındaki iş insanı, Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından University of California'da İşletme Ekonomisi eğitimi aldı. Yıllık 220 milyon dolar satış geliri bulunan Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye, Almanya ve ABD'de sanayiden gayrimenkule, medyadan tarıma kadar geniş bir yelpazede 18 farklı markayı yönetiyor.

SPOR VE İŞ DÜNYASINDAKİ KRİTİK GÖREVLERİ

Aile şirketini devraldıktan sonra demir çelik sektöründe uluslararası bir güce dönüştüren Göktürk, 2019 yılında grup şirketi Yükselen’i halka arz etti. Ticari başarılarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da oldukça aktif. 2022-2027 dönemi İTO Meclis Üyeliği yapan isim, 2024-2025 yıllarında Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda mesai harcadı. Halen Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Göktürk, evli ve bir çocuk babası.