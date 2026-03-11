İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası uluslararası diplomatik temaslarına devam ediyor.

Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmelerde bölgedeki güvenlik durumu ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik olası adımlar ele alındı.

“Savaşın bitmesi için İran’ın hakları tanınmalı”

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın barıştan yana olduğunu vurguladı.

İran lideri, çatışmaların sona ermesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu, İran’ın meşru haklarının tanınması, İran’a tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası garantilerin sağlanmasıdır.”

Bölgesel barış mesajı verdi

Pezeşkiyan, Rusya ve Pakistan liderleriyle yaptığı görüşmelerde İran’ın bölgede barış ve istikrara bağlılığını da dile getirdiğini ifade etti.

Açıklamasında İran’ın bölgedeki huzurun korunması için diplomatik yolları desteklediğini belirten Pezeşkiyan, uluslararası toplumun da bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, Orta Doğu’da tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından birçok ülke diplomatik girişimlerini artırırken, uluslararası toplum çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması için çözüm arayışını sürdürüyor.