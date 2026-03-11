Tarih alanındaki derin bilgisi ve kendine has üslubuyla Türkiye'nin sevgisini kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, zor bir sağlık sınavından geçiyor. Usta ismin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği yönündeki haberlerin ardından başlayan endişeli bekleyiş, ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

AİLESİNDEN YOĞUN BAKIM AÇIKLAMASI GELDİ

İlber Ortaylı'nın ailesi, kamuoyundaki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla detaylı bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, 78 yaşındaki akademisyenin beş gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü doğrulandı. Alanında uzman ve son derece donanımlı bir hekim kadrosu süreci büyük bir özenle anbean takip ediyor.

İLBER ORTAYLI NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Yapılan açıklamada Ortaylı'nın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Aile, sevenlerinden gelecek iyi dileklerin en büyük yardımcı olacağını ifade etti. Ortaylı'nın daha önce bacağındaki iltihaplanma nedeniyle tedavi gördüğü bilinirken yoğun bakım süreciyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Kökleri Kırım'a uzanan Ortaylı ailesi Türkiye'ye göç etti. Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Ortaylı daha sonra Chicago Üniversitesi'nde usta tarihçi Halil İnalcık'ın danışmanlığında yüksek lisansını yaptı.

7 DİL BİLEN BİR BİLİM İNSANI VE ESERLERİ

Akademik derinliğinin yanı sıra popüler kültüre hitap eden eserleriyle de geniş kitlelere ulaştı. Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça ve İtalyanca başta olmak üzere çok sayıda dili ileri seviyede bilen Ortaylı; "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" gibi unutulmaz kitaplara imza attı. Türkiye şimdi, eşsiz hitabetiyle tarihi sevdiren bu büyük hocadan gelecek güzel haberlere kilitlenmiş durumda.