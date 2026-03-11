ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından bölgede gerilim daha da tırmanırken, İran ve Hizbullah’tan İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Lübnan’dan ve İran’dan atılan roket ve balistik füzelerin ülkenin farklı bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

Yetkililer, saldırılarda en az iki kişinin yaralandığını bildirirken, olayın 28 Şubat’tan bu yana Hizbullah tarafından gerçekleştirilen en kapsamlı saldırılardan biri olduğu ifade edildi.

Hizbullah’tan kuzey İsrail’e yaklaşık 100 roket

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Hizbullah güçleri Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine yoğun roket saldırısı düzenledi. Açıklamada yaklaşık 100 roketin İsrail topraklarına doğru fırlatıldığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin birçok roketi etkisiz hale getirdiği aktarılırken, bazı roketlerin yerleşim alanlarına düştüğü bildirildi. Saldırı nedeniyle bölgede sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği öğrenildi.

İran’dan İsrail’in güneyine balistik füze saldırısı

İsrail ordusu ayrıca İran tarafından İsrail’in güneyini hedef alan balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrailli sağlık yetkilileri saldırılar sonucunda iki kişinin yaralandığını açıklarken, yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi. Saldırıların ardından güvenlik güçleri birçok bölgede inceleme başlattı.

28 Şubat’tan bu yana en büyük saldırı

İsrail kaynaklarına göre gerçekleştirilen roket saldırısı, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana Hizbullah’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırıların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İsrail ordusu olası yeni saldırılara karşı hava savunma sistemlerini yüksek alarm durumuna geçirdi.

İsrail’den Beyrut’a yoğun hava saldırısı

İsrail ordusu roket saldırılarına karşılık olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırıları düzenledi. Özellikle kentin güney kesimindeki bazı noktaların hedef alındığı bildirildi.

Saldırıların ardından Beyrut’ta birçok noktadan yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ancak bombardımanın ardından bölgede ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İsrail’den sivillere tahliye çağrısı

İsrail ordusu ayrıca Lübnanlı sivillere yönelik bir uyarı yayımlayarak Beyrut’un güney banliyölerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar güney banliyösüne geri dönülmemesi” istendi.

Uzmanlar, karşılıklı saldırıların artmasının Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.