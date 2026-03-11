CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi Pendik oldu. Yüzlerce vatandaşa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"En büyük vefasızlık emekliye yapılmıştır!"

Ekonomiyi gündemine alan Özel, "Değerli Pendikliler; bozuk düzende sağlam çark olmaz. Adalet olmazsa refah da olmaz. AK Parti’nin kara düzeni ülkeyi fakirleştirmeye devam ediyor. Bugün açlık sınırı 32.000 lira, yoksulluk sınırı 105.000 lira. Asgari ücret 28.000, en düşük emekli maaşı 20.000 lira. Beş emekli bir araya gelse bir zengin etmiyor; bırakın zenginliği, yoksulluktan kurtulamıyor beş emekli. Böyle bir gelir adaletsizliği görülmemiştir.

İşte maaşla kendileri gelmeden önce o çok eleştirdikleri üçlü koalisyon hükümeti, 2002 yılının eylül ayında verdiği en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 20.000 lira, bir buçuk çeyrek altın alamıyor. Emekliye geçen 23-24 yılın sonunda yoksulluğu kanıksattılar. Öyle bir noktaya geldi ki emekli şimdi dediğinde 8 çeyrek altın sanki hayalmiş gibi geliyor.

Ya da o dönem en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Biz bugünkü 28.000’lik asgari ücreti katiyen kabul etmiyoruz ama ona bile uygulasan 42.000 lira yapıyor. Yani bugün AK Parti’nin düşük asgari ücreti bile bir buçuk asgari ücret hesabıyla 42.000 lira yapıyor emekliye ama 20.000 lira veriyorlar. Biz 39.000 lira asgari ücret taahhüt etmiştik; bir buçuk emekli maaşı dediğinde otomatikman 60.000 liraya çıkıyor. Nerede 20.000 lira, nerede 42.000 lira? Nerede 20.000 lira, nerede 60.000 lira? Altın hesabına vurursan nerede bir buçuk altın, nerede 8 çeyrek altın?

Emekli dünya tarihinin en büyük haksızlığına uğramıştır. AK Parti’nin kara düzeni herkesin belini bükmüş, emeklinin belini kırmıştır. Herkesin boynunu eğmiş, emeklinin boynunu kırmıştır. AK Parti’nin kara düzeninde en büyük vefasızlık emekliye yapılmıştır." dedi.

"Olmaz olsun öyle müjde!"

Emekli ikramiyeleri hakkında da konuşan Özel, "O gün 24 kilo dana kuşbaşı alan, bugün 4 kilo kuşbaşı alan emekli ikramiyesi... O gün 1.000 lira, 24 kilo dana kuşbaşı alıyordu; bugün verdikleri 4.000 lira, 4 kilo alıyor. Bu 4.000 lirayı bu sene 5 yapacaklardı güya, 'az' dedik, 'daha yüksek olsun' dedik; 5’i bile vermediler. 4 verdiler ve bugün müjde diye ne söylüyor beyefendi biliyor musunuz? Bu 4.000 lirayı bayramdan önce verecekmiş! Müjde diye bunu söylüyor. Yazıklar olsun böyle müjdeye!

24 kilo kuşbaşıyı 4 kiloya düşür, o zaman bir ikramiyeyle, 4.000 lirayla bir kurbanlık koyun alınıyordu, bugün bir but bile alınamıyor. Bir de utanmadan 'bu parayı bayramdan sonraya bırakmıyorum, bayramdan önce veriyorum, emeklime müjdeler olsun' diyor. Olmaz olsun öyle müjde, olmaz olsun öyle ikramiye!" ifadelerini kullandı.

"Bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri geliyor!"

Herkesin yüzünün güleceğini söyleyen Özel, "Bir devir kapanıyor, bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri geliyor, vatan evlatlarının!

Öğrencilere okulda bir öğün ücretsiz okul yemeğinin verildiği, her okulda içilebilir kalitede suyun ya çeşmeden aktığı ya sebille sağlandığı şekilde okul yemeği, okul sütü ve okul suyu uygulamasına geçeceğiz.

Kamuda mülakatı kaldırıp liyakati getireceğiz ve 100 bin öğretmeni ilk yıl atayıp bütün kapanmış okulları, kapanmış hastaneleri tekrar harekete geçireceğiz. Hem öğretmenin hem öğrencinin yüzünü güldüreceğiz.

Sağlıkta kesintileri, katılım paylarını, bilhassa 'en ucuz ilaç ödeniyor o da yok, farkını ver ilacını al' dönemini bitireceğiz. Hastanede muayene ücretini, ortez-protezde en ucuzunu verme dönemini bitireceğiz. Söz veriyoruz, herkesin yüzünü güldüreceğiz! Herkesin yüzünü güldüreceğiz!" dedi.

"TRT'den canlı yayına davet ediyoruz!"

TRT çağrısını bir kez daha yineleyen Özel, "Biz bu ülkenin birliği için, beraberliği için her şeyi yapmaya hazırız, gereğini de yapıyoruz. Ancak bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık, bu kadar eşitsizlik olmaz. Emeklinin elinden tutan, asgari ücretliyi gören, işvereni destekleyen, çiftçisine sahip çıkan, öğrencisinin geleceğini karartmayan politikalara hep birlikte sahip çıkabiliriz.

Tutuksuz yargılama bu ülkede tansiyonu düşürür ve bu milletin en çok meşgul edildiği konu arkadaşlarımızın uğradığı iftiralardır. Biz kendimize, partimize, arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Kendine güveneni kanun teklifimize destek vermeye, davaları televizyondan canlı yayınlamaya, iddiaları da cevaplarını da milletten saklamamaya ve TRT’den canlı yayına davet ediyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Erdoğan da güveniyorsa karşımıza çıksın!" ifadelerini kullandı.

"Vicdan ve ahlak merkezli siyaset yapmaya davet ediyorum!"

Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuşan Özel, "Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki, istiyorlar ki istedikleri her ülkeye saldırabilsinler. İstiyorlar ki istedikleri yeri işgal etsinler. İstiyorlar ki kimi istiyorlarsa o ülkenin başına onu getirsinler. Bunun için gecenin bir yarısı devlet başkanlarını yatak odalarından alıp götürüp New York’ta kafesle gezdiriyorlar. Bir başka yere dünyanın füzesiyle saldırıyorlar. Ama İsrail ve Amerika son saldırılarda 160 tane küçücük kız öğrenciyi, masum sivil insanları öldürdü. Buna karşı bu düzenin adı Trump ve Netanyahu’nun yeni dünya düzeni değildir. Düzen böyle bir düzen değildir. Dünya öyle bir dünya değildir.

Bu ikisine sessiz kalan, bundan meşruiyet arayan, milletin desteğini kaybedince desteği Trump’tan arayan bizden değildir, bizim kabul edeceğimiz birisi değildir. Bunun için Oval Ofis merkezli siyaset yapanları Anadolu merkezli, Filistin merkezli, vicdan ve ahlak merkezli siyaset yapmaya davet ediyorum." dedi.