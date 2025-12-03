Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Latin Amerika'ya yönelik politikaları kafa karıştırmaya devam ediyor.

Göreve gelmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik baskıya başlayan ve askeri güç kullanma sinyali veren Trump, Maduro'yu terör örgütü listesinde yer alan Cartel de los Soles'ın lideri olmakla suçluyordu.

Maduro'nun suç örgütü liderliğinin tartışmalı olduğu süreçte Trump'tan, örgüt liderliği ABD mahkemelerinde tescillenmiş Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez için ilginç bir karar geldi.



Trump, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'i resmen affetti.

45 yıl hapis cezası almıştı...

Hernández, uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah suçlamalarıyla 2024'te New York federal mahkemesinde mahkum edilmiş ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump'ın affının ardından tutulduğu Batı Virginia'daki hapishaneden serbest bırakılan Hernandez'in Honduras'a dönmesi bekleniyor.

2014-2022 yılları arasında Honduras Devlet Başkanı görevinde bulunan Hernandez için savcılar

"dünyanın en büyük ve en şiddetli uyuşturucu kaçakçılığı komplolarının merkezinde" olarak tanımlamıştı.