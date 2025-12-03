Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le gerginliğe neden olan Tayvan konusunda yeni bir sayfanın açılacağı sinyallerini veren imzayı attı.

Tayvan Güvence Uygulama Yasası, ABD-Tayvan ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yasa, 2020 Tayvan Güvence Yasası'na bir ekleme niteliğinde olup, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan ile resmi etkileşimlere ilişkin yönergeleri en az beş yılda bir düzenli olarak gözden geçirmesini ve güncellemesini zorunlu kılıyor.

Yasanın amacı, 1979'dan beri uygulanan "kırmızı çizgileri" kalıcı olarak gevşetmek ve ilişkileri güçlendirmek.

Tayvan'ın en büyük destekçisi...



ABD, resmi diplomatik bağların olmamasına rağmen Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi konumunda ve Pekin'in demokratik yollarla yönetilen adayı kendi adası olarak görmesi nedeniyle bu konu Çin-ABD ilişkilerinde sürekli bir rahatsızlık kaynağı olarak gündemden düşmüyor.



Trump'ın imzası sonrası Tayvan'dan teşekkür gelirken Pekin yönetimi tepkili.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile "Çin'in Tayvan bölgesi" arasında her türlü resmi temasa kesinlikle karşı çıktığını vurgulayarak "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının özüdür ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgidir" diye ekledi.

Tayvan hükümeti Çin'in toprak iddialarını reddediyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle serbestçe ilişki kurma hakkına sahip olduğunu söylüyor.