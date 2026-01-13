ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan hükümet karşıtı protestolara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran halkına gösterilerini sürdürme çağrısı yaparken, Tahran yönetimine yönelik sert mesajlar verdi.

“Protestolar bitene kadar temas yok”

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, protestoculara yönelik şiddetin sona ermemesi halinde İranlı yetkililerle yapılması planlanan tüm diplomatik temasları askıya aldığını duyurdu. Gösterilerde yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Trump, İran’da yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

İran halkına açık çağrı

İranlılara seslenen Trump, protestoların sürdürülmesi gerektiğini belirterek, kamu kurumlarına ve yönetime karşı mücadele çağrısında bulundu. Açıklamasında, şiddet olaylarında sorumluluğu bulunan isimlerin kayıt altına alınması gerektiğini savunan Trump, bu kişilerin “hesap vereceğini” dile getirdi.

“Yardım yolda” mesajı

Trump’ın açıklamasında en çok dikkat çeken ifadelerden biri ise “Yardım yolda” mesajı oldu. ABD’nin İran halkına destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Trump, Washington yönetiminin Tahran’a yönelik baskıyı artırabileceğinin sinyalini verdi.

Gösterilerde can kaybı iddiası

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, ülke genelindeki protestolarda güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Yetkili, yaşanan ölümlerin arkasında “terör unsurlarının” bulunduğunu iddia etti.

İran’da gerilim tırmanıyor

Aralık ayının son günlerinde başlayan protestoların zamanla şiddet olaylarına dönüştüğü İran’da, hem sokakta hem de diplomatik alanda tansiyonun yükseldiği görülüyor. Trump’ın açıklamaları, Tahran-Washington hattında yeni bir gerilim dalgasının kapıda olduğu yorumlarına neden oldu.