Avrupa Parlamentosu’nun (AP), İran’da süren protestolar gerekçesiyle İranlı diplomat ve temsilcilerin parlamento binalarına girişini yasaklama kararı Tahran yönetiminin tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, alınan kararı “siyasi ve ikiyüzlü” olarak nitelendirirken, Avrupa’nın Gazze konusunda sessiz kalmasına dikkat çekti.

“Gazze’de on binler ölürken Avrupa sessiz kaldı”

Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İsrail’e yönelik tutumunu eleştirerek, Filistin’de yaşananlara karşı gösterilen sessizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar sonucunda on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Arakçi, Avrupa Parlamentosu’nun bu süreçte İsrail’e yönelik somut ve caydırıcı adımlar atmamasını “çifte standart” olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle aranan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Avrupa hava sahasında serbestçe seyahat edebilmesine de dikkat çekti.

“Herkes olup biteni görüyor”

Avrupa Parlamentosu’nun İranlı diplomatlara yönelik giriş yasağının, ülkedeki protestoların başlamasından kısa bir süre sonra uygulanmaya konulduğunu vurgulayan Arakçi, bu durumun zamanlamasına işaret etti. “İnsanlar aptal değil, yaşananları kendi gözleriyle görüyor” ifadelerini kullanan Arakçi, İran’ın Avrupa Birliği ile gerginlik istemediğini ancak tek taraflı kısıtlamalara karşı karşılıksız kalmayacaklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosu’ndan yasak kararı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran’da devam eden protestolara yönetimin verdiği tepkileri gerekçe göstererek, İran’a ait diplomatik personel ve temsilcilerin AP binalarına girişini yasakladıklarını duyurmuştu. Metsola, alınan kararın protestoculara destek amacı taşıdığını belirtmiş, İran yönetiminin baskı ve şiddet uygulamalarına karşı Avrupa Parlamentosu’nun sessiz kalmayacağını vurgulamıştı.

Diplomatik gerilim tırmanıyor

Kararın ardından Tahran’dan gelen sert açıklamalar, Avrupa Birliği ile İran arasındaki diplomatik gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor. İran yönetimi, Avrupa’nın “seçici insan hakları” yaklaşımını eleştirirken, olası karşı adımların da gündemde olduğunu duyurdu.