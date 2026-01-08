ABD Başkanı Donald Trump, İran’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, İran yönetimini sert sözlerle uyararak, protestolara yönelik olası şiddet eylemlerine karşı ağır sonuçlar doğurabilecek adımlar atılabileceğini vurguladı.

“Şiddet olursa karşılığı sert olur”

ABD basınına konuşan Trump, İran’da yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Protestolara yönelik müdahalelerle ilgili net bir uyarıda bulunan Trump, İran yönetiminin sivillere karşı şiddet kullanması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını dile getirdi.

Washington’dan açık uyarı

Trump’ın açıklamaları, Washington’un Tahran yönetimine yönelik mesajlarını daha sert bir noktaya taşıd. ABD yönetiminin, İran’da yaşanabilecek olası can kayıplarına karşı tolerans göstermeyeceği vurgulanırken, bu tür adımların “ağır bedelleri” olacağına dikkat çekildi.

İran halkına özgürlük vurgusu

Açıklamalarında İran halkına da seslenen Trump, özgürlüğün önemine değinerek, halkın cesaretini övdü. İran’ın geçmişte sahip olduğu potansiyeli hatırlatan Trump, ülkenin mevcut durumuna üzüntü duyduğunu ifade etti.

Protestolar dünya gündeminde

İran’da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar uluslararası kamuoyunun da yakın takibinde. ABD Başkanı’nın açıklamaları, İran’daki gelişmelerin küresel ölçekte yankı uyandırmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.