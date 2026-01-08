Gözlerin Tokat Valiliği'ne çevrildiği bu süreçte eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenci, veli ve öğretmenler resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, 9 Ocak Cuma günü Tokat'ta okullar tatil mi?

9 Ocak Cuma günü Tokat'ta okullar tatil mi?

8 Ocak 2026 akşam saatleri itibarıyla Tokat Valiliği'nden 9 Ocak Cuma günü için resmi bir tatil açıklaması henüz yapılmadı. Tokat genelinde eğitime ara verilmesine yönelik resmî bir duyuru bulunmuyor. Ancak hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik tarafından kar tatili kararı alınması ihtimali değerlendiriliyor.

Valilikler genellikle tatil kararlarını gece yarısı veya sabah erken saatlerde duyuruyor. Bu nedenle öğrenci ve velilerin Tokat Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitelerini takip etmesi öneriliyor.

Tokat hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre Tokat'ta perşembe ve cuma günleri sağanak yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü 12:00-15:00 saatleri arasında sağanak yağış beklenirken sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye çıkarken nem oranı yüzde 76'ya ulaşacak.

Cuma günü gece yarısından sabaha kadar sağanak yağış etkili olacak. 00:00-06:00 saatleri arasında sıcaklık 5 dereceye düşecek. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların devam etmesi beklenirken akşam sıcaklık 4 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık eksi 1 dereceye inerken hissedilen sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Tokat'ta kar tatili kararı nasıl açıklanır?

Tokat Valiliği tatil kararı alması durumunda resmi sosyal medya hesapları, Valilik web sitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanallarından duyuru yapacak. Genellikle kar kalınlığı, don riski, buzlanma ve ulaşım koşulları dikkate alınarak karar veriliyor. Önceki dönemlerde Tokat'ta benzer hava koşullarında il genelinde veya belirli ilçelerde eğitime ara verilmişti.

Yetkililer, Tokat genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.