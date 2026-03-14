Son Mühür - Donald Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul’a verdiği röportajda İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’a yönelik saldırıları savunarak, “Bir adım atmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldırmayı planlıyorlardı. Eğer biz harekete geçmeseydik onlar geçecekti. İlk hamleyi biz yaptık” ifadelerini kullandı.

İran’ın misillemelerine de değinen Trump, “İran, Suudi Arabistan’ı, Katar’ı, BAE’yi ve diğer ülkeleri hedef almaya başladı. Kimse ne olduğunu anlamadı bir anda saldırdılar.” şeklinde konuştu.

''Tam o sırada yok edildiler...''

Trump, İran’ın lider kadrosunu iki kez “etkisiz hale getirdiklerini” öne sürerek, “İkinci kez bir araya gelmişlerdi ve içlerinden kimin lider olacağını konuşuyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat arıyorlar” ifadelerini kullandı.

İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırı kararını nasıl aldıklarını anlatan Trump, süreçte proaktif bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı:

"Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." yorumunu yapan Trump, bu yolla İran'a ait binlerce füzeyi imha ettiklerini kaydetti."

''Ne olduğunu anlayamadık...''

Donald Trump, İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Biz onların üzerine gidiyoruz derken İran, Suudi Arabistan’ı, Katar’ı, BAE’yi ve diğer ülkeleri vurmaya başladı. Kimse ne olduğunu anlamadı bir anda saldırdılar.”

İran'la nükleer müzakereler

Donald Trump, son olarak, İran’la yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Gerçekten çok iyi bir anlaşma yapılması gerekiyordu. En kritik şart, nükleer silaha sahip olmamalarıydı. Aksi halde İsrail’i yeryüzünden silebilirlerdi” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, geçen yıl haziran ayında gerçekleştirilen B-2 bombardımanlarını yapmamış olmaları halinde İran’ın nükleer silah elde etmiş olacağını savundu.