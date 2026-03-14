İsrail’in gece saatlerinden itibaren Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 12’si sağlık personeli olmak üzere 23’e çıktı.

NNA’nın aktardığına göre, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hara Sayda’da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir evi vurduğu, ancak bu saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmediği kaydedildi. Nebatiyye ilinde Rahibeler Mahallesi’ne düzenlenen hava saldırısında ise 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Haberde, gece boyunca Lübnan genelinde gerçekleştirilen saldırılarda toplam can kaybının 23’e yükseldiği ifade edildi.

Neler yaşandı?

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesindeki bir sağlık tesisine hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ağır bilanço

İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirmişti. Daha sonra Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut’u da hedef aldığını duyuran İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun bombardıman gerçekleştirdiği ülkede kara harekâtını genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773’e, yaralı sayısının da 1993’e yükseldiğini açıklamıştı.