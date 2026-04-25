ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, Washington ile Tahran arasında devam eden diplomatik temaslara ilişkin konuştu. Müzakerelerin yeni turuna dair takvim henüz belli olmazken, Trump İran’ın ABD’nin taleplerine yönelik bir teklif hazırladığını iddia etti.

“İran’dan teklif gelebilir”

İran’ın masaya yeni bir öneri getirebileceğini öne süren Trump, “Bir teklif yapıyorlar, göreceğiz” ifadelerini kulandı.

Belirsizlik sürüyor!

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler tıkanmıştı. Müzakerelerin ikinci turu ile ilgili detaylar ise kamuoyuna henüz aktarılmadı. Hangi başlıklar üzerinden sürecin ilerleyeceği ve görüşmelerin ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. Kulislerde diplomatik trafiğin yoğunlaştığı belirtiliyor.

ABD heyeti İslamabad'a gidiyor!

Beyaz Saray tarafından önemli bir açıklama geldi. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in İranlı yetkililerle temas kurmak amacıyla İslamabad’a gideceği ifade edildi.