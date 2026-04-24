Yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında pek çok isme yasaklı madde testi yapılmış, ayrıca yine soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler birisi de ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci olmuştu. 17 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Bugün ise Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Tahliye edildi!

Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve belli bir süredir tutukluluk hali devam eden spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin, 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.