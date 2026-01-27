ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bölgede güçlü bir Amerikan donanma varlığının bulunduğunu söyledi. Trump, İran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini ve bu yönde birçok kez temas kurduğunu dile getirdi.

ABD donanması Orta Doğu’da konuşlandırıldı

Amerikan basınına değerlendirmelerde bulunan Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’da görev yaptığını belirtti. İran’ın yakınlarında büyük bir deniz gücü bulundurduklarını ifade eden Trump, bu askeri varlığın başka bölgelerdeki konuşlandırmalardan daha kapsamlı olduğunu söyledi.

“İran anlaşma yapmak istiyor”

Trump, İran tarafının ABD ile iletişime geçme isteğini açık şekilde dile getirdi. İran’ın anlaşma yapma arzusunda olduğunu savunan Trump, bu yönde kendilerine birden fazla kez ulaşıldığını ve görüşme talebinde bulunulduğunu belirtti.

Diplomasi seçeneği masada

ABD Başkanı, tüm bu askeri hareketliliğe rağmen diplomasi kapısının kapanmadığını vurguladı. Trump, İran’la konuşmaya açık olduklarını belirterek, olası bir anlaşmanın hâlâ gündemde olduğunu ifade etti.

ABD–İran hattında dikkat çeken süreç

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki ilişkilerde hem askeri caydırıcılığın hem de diplomatik temas ihtimalinin aynı anda sürdüğünü ortaya koydu. Bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.