Rekabet Kurulu, kozmetik ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına hükmetti.

Fiyat müdahalesi ve online satış kısıtlaması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale ettiği ve internet üzerinden gerçekleştirilen satışları sınırlandırdığı yönündeki iddialar kapsamında yürütülen ön araştırma tamamlandı. Kurul, bu iddiaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerini ihlal edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi ve belgeler yeterli bulundu

Açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve bulguların ciddi ve yeterli görüldüğü belirtilerek, bu doğrultuda ekonomik bütünlük hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Sektörde geçmiş yıllarda da benzer incelemeler yapıldı

Rekabet Kurumu, kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da çok sayıda soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı. Bu süreçlerde özellikle yeniden satıcıların internet ve pazaryeri satışlarına getirilen sınırlamalar ile yeniden satış fiyatlarına yönelik müdahalelerin mercek altına alındığı, birçok teşebbüs hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Soruşturma, ihlal tespiti anlamına gelmiyor

Kurul tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında inceleme başlatılan teşebbüslerin ilgili kanunu kesin olarak ihlal ettiği veya yaptırımla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmediği vurgulandı. Soruşturma sürecinde yapılacak incelemeler sonucunda nihai kararın verileceği belirtildi.