Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, 26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren İzmir genelinde kuvvetli (21–50 kilogram/metrekare), güney ve batı ilçelerde ise yer yer çok kuvvetli (51–75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında; başta Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla olmak üzere güney ve batı kesimlerde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yağışlı sistemin 26 Ocak 2026 Pazartesi saat 16.00’dan 27 Ocak 2026 Salı saat 09.00’a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den saat güncellemesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan bültende, saat değişikliği oldu. Ege Denizi’nde fırtına beklendiği duyuruldu.

Açıklamaya göre; rüzgarın 26 Ocak Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıyönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75–90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtınanın 26 Ocak 2026 saat 01.00 ile 27 Ocak 2026 saat 04.00 arasında etkili olacağı belirtilirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yurttaşlara “tedbirli olun” çağrısı

Yetkililer, hem kuvvetli yağış hem de fırtına nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinde, dere yatakları çevresinde ve ulaşım güzergâhlarında dikkatli olunmasını, resmi kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesini istedi.