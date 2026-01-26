Son Mühür- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nin araç kiralama ihalesiyle ilgili çarpıcı belgeler paylaşarak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetimini sert bir dille eleştirdi. Başdaş, ihalenin meclis onayından önce yapılıp sözleşmenin imzalandığını iddia ederek, "Konak’ta hukuk yok sayılıyor" dedi.

İhale sözleşmesi Meclis kararından önce mi imzalandı?

Paylaşılan belgelerde en dikkat çeken detay, ihale ve sözleşme tarihleri ile belediye meclis gündemi arasındaki zaman farkı oldu. Belgelere göre, Konak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç kiralama ihalesinin sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde imzalandı. Ancak söz konusu hizmet alımına dair hukuk, plan ve bütçe komisyonu raporunun belediye meclis gündemine 5 Ocak 2026 tarihinde geldiği görülüyor.

Başdaş, bu durumun meclis iradesini baypas etmek olduğunu savunarak, "Önce ihale yapılıyor, sözleşme imzalanıyor; sonra meclis üyelerinin önüne 'oldubitti' şeklinde getiriliyor," ifadelerini kullandı.

"Demokratik irade gasp ediliyor"

İlçe Başkanı Başdaş, yapılan uygulamanın sadece usul hatası değil, aynı zamanda demokratik bir ihlal olduğunu öne sürdü. Belediyenin 24 ay süreli ve yaklaşık 25,8 milyon TL bedelli bu ihalede izlediği yöntemi eleştiren Başdaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu tablo; meclisi tanımamaktır, hukuku askıya almaktır. Konak halkının oylarıyla seçilmiş meclis üyeleri yok sayılmaktadır. Kendi belediyelerinde 'tek adam' zihniyetiyle hareket edenler, kimseye demokrasi dersi vermeye kalkmasınlar."

Pazarlık usulü ihale ve 25 milyonluk sözleşme

Başdaş'ın paylaştığı belgelerde yer alan detaylara göre, söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi (Pazarlık Usulü) kapsamında gerçekleştirildi. "Uygar Grup Seyahat Turizm" firması ile imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 25.799.320,00 TRY olarak kayıtlara geçti. AK Parti cephesi, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hukuki süreçlerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğiz"

Açıklamasını sert uyarılarla noktalayan Mehmet Sait Başdaş, "Konak, kamu kaynaklarının peşkeş çekileceği bir alan değildir. Bu hukuksuzluğa artık müsaade etmeyeceğiz," diyerek belediye yönetimini şeffaf ve hukuka uygun davranmaya davet etti.