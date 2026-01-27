Son Mühür- Dünya siyasetinin ezberlerinin bozulduğu süreçte Türkiye'nin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

Rusya-Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşta tarafszılığını korumayı başaran, NATO'nun dağılma sinyalleri verdiği süreçte savunma sanyisiyle Avrupa Birliği'nin umudunu bağladığı ülke haline gelen Türkiye, Suriye'de YPG/SDG güçlerinin hayallerinin yıkılmasına yol açan sürecin baş aktörleri olarak konuşuluyor.

Karabağ'da, Sudan'da, Libya'da ve en son Suriye'de kazanan tarafta olmayı başaran Türkiye'nin politikasında üç aktör öne çıktı.



İslam aleminin düşmanları...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a olan ilgi Arap coğrafyasında da gözleniyor.

Bu üçlüye güvenin...



Kuveyt'in önde gelen gazetecilerinden biri olan Al Rai gazetesi köşe yazarı Abdul Aziz,

Türk üçlüsü (Cumhurbaşkanı Erdoğan - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın), Türkiye'nin ve İslâm âleminin düşmanları için bir korku kaynağı oluşturuyor'' vurgusunda bulundu.

''Eğer diğer Arap ve İslâm güçleri onlarla birleşir ve niyetler samimi olursa, hiçbir düşman güç yeryüzünün herhangi bir yerinde Müslümanların haklarını ihlal etmeye cesaret edemez.'' diyen Abdul Aziz,

''Allah'ım, Müslümanların kelimesini birleştir'' temennisinde bulundu.

Abdul Aziz'in paylaşımın altında yüzlerce 'Amin' mesajının geldiği görüldü.