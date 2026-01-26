Son Mühür- Türkiye basın dünyasının tanınmış isimlerinden gazeteci Sedef Kabaş’ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim, Kabaş’ın müdafiliğini yürüten Avukat Uğur Poyraz oldu. Poyraz, müvekkiliyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yasal süreci takip etmek üzere ilgili emniyet birimine hareket ettiğini ifade etti.

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşım

Gözaltı haberinin duyulmasının ardından gözler Avukat Uğur Poyraz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya çevrildi. Poyraz, kişisel hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajda, Sedef Kabaş’ın kendisini arayarak gözaltı sürecinin başladığını bizzat ilettiğini belirtti. Konunun detaylarını öğrenmek ve hukuki destek sağlamak amacıyla Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini kaydeden Poyraz’ın bu paylaşımı, kısa sürede medya dünyasında ve sosyal platformlarda geniş yankı buldu.

Uluslararası kariyerden akademik başarıya

Gözaltı haberiyle gündeme gelen Sedef Kabaş, Türk medyasının hem akademik hem de pratik alanda en donanımlı isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1970 yılında Londra’da dünyaya gelen Kabaş, eğitim hayatına Özel Dost Lisesi’nde başlamış ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur. Eğitimini okyanus ötesine taşıyan deneyimli gazeteci, Fulbright bursu kazanarak Boston Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Kabaş’ın kariyerindeki en dikkat çekici duraklardan biri ise CNN International’ın Atlanta merkezinde görev yapan ilk Türk gazeteci unvanını almasıdır.

Hangi kanallarla çalıştı?

Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra ana akım medyanın NTV, ATV, TV8 ve SKY Türk gibi amiral gemisi kanallarında önemli sorumluluklar üstlenen Kabaş, özellikle "Sesli Düşünenler" programıyla televizyon tarihine iz bırakan işlere imza attı. Mesleki tecrübesini akademik unvanla taçlandırmak isteyen Kabaş, Marmara Üniversitesi bünyesinde Genel Gazetecilik alanında doktora derecesi aldı.

