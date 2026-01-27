Son Mühür- Aralarında CHP’li 7 belediye başkanının da bulunduğu, 40’ı tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında ilk duruşma bugün başlıyor. Dava, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülecek ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama

Duruşmanın başlamasına dakikalar kala açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yargılamaların kamuoyuna açık şekilde izlenebilmesine dikkat çekti. Yıldız, mevcut mevzuata atıfta bulunarak, “Keşke mevzuat el verseydi de duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlanabilseydi. Böylece vatandaşlar süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olurdu” ifadelerini kullandı.

İddianamede kimler yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede; Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ (İSFALT) ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. Dosyada 19 kişi “mağdur”, 200 kişi ise “şüpheli” olarak gösterildi.

Aziz İhsan Aktaş’a yöneltilen suçlamalar

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, çok sayıda “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “kamu kurumları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlamaları bulunuyor. Aktaş’ın 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Belediye başkanlarına ilişkin talepler

İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası istendi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise çeşitli suçlardan 3 ila 9 yıl arasında hapis talep edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Rıza Akpolat hakkındaki iddialar

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, çok sayıda “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “kamu kurumları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “malvarlığı aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamaları yer aldı. Akpolat için 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası ve suçtan elde edildiği öne sürülen malvarlıklarının müsaderesi talep ediliyor.