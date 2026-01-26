Son Mühür- Konak Belediyesi, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş’ın 25,8 milyon TL’lik araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Belediye, söz konusu hizmet alımının tüm yasal mevzuatlara uygun olduğunu vurgulayarak, iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması olduğunu belirtti.

Tarih ve usul iddiaları

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, belediyenin araç kiralama ihalesinde tarihsel bir çelişki olduğunu öne sürmüştü. Başdaş, ihale sözleşmesinin 31 Aralık tarihinde imzalandığını, ancak konunun belediye meclis gündemine ancak 5 Ocak tarihinde getirildiğini savunarak süreci "büyük bir usulsüzlük" olarak nitelendirmişti.

"Bakanlık izniyle gerçekleştirildi"

Belediye tarafından yapılan açıklamada, mevcut hizmet alımının dayanağının 2025 yılına dayandığı ifade edildi. Açıklamada, "Söz konusu hizmet alımı; Belediyemizin, 2025 yılı Ekim ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izni almasının ardından, mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiş bir taşıt kiralama hizmet alımıdır" denilerek sürecin yasal zemini hatırlatıldı.

Meclis gündemi ve mevcut ihale farklılığı

Belediye, meclis gündemindeki madde ile mevcut ihale arasındaki tarih karmaşasına da açıklık getirdi. İddia edilenin aksine, meclise getirilen maddenin mevcut ihaleyle bir bağlantısı olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meclis gündemine getirilen madde, 2026–2027 yıllarını kapsayan bir karardır. Mevcut ihale ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu karar için Bakanlığa gerekli izin yazısı iletilmiş olup, süreç halen cevap aşamasındadır."

"Algı operasyonuna müsaade etmeyeceğiz"

Açıklamanın son bölümünde, siyasi polemik yaratma çabalarına tepki gösterildi. Konak Belediyesi’nin hesap verebilir bir anlayışla hareket ettiği vurgulanırken, "Asılsız iddialarla Belediyemizi hedef almak, kamuoyunda algı oluşturma çabasından öteye geçmemektedir. Tüm sorumluluk sahibi aktörleri, gerçeğe dayalı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz" denildi.