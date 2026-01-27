Son Mühür - Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp’ın “güvenli olmadığını” savundu, hatta “Signal bile şüpheli” diyerek kullanıcıları X Chat’e yönlendirdi. Musk’ın bu açıklamaları, WhatsApp’ın güvenlik iddialarının tartışıldığı bir döneme denk geldi. ABD’de Meta’ya karşı açılan toplu davada, şirketin kullanıcı mesajlarına erişebildiği öne sürülerek uçtan uca şifrelemenin güvenilirliği sorgulanıyor. Davada ayrıca Avustralya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden kullanıcıların da Meta’yı “şifrelemenin etkisiz olduğu” gerekçesiyle suçladığı belirtiliyor.

Musk'tan güvenlik açıklaması

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp’ın güvenli olmadığı yönündeki iddiasını yineledi ve ''"WhatsApp güvenli değil. Hatta Signal bile şüpheli. X Chat kullanın." dedi.

X'i "süper uygulama" yapma hedefi

X Chat, Elon Musk’ın WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma platformlarına rakip olarak konumlandırdığı yeni özellik olarak dikkat çekiyor. Uçtan uca şifreleme, arama ve dosya paylaşımı gibi çağdaş mesajlaşma imkanları sunması planlanan sistem, Musk’ın hedeflediği “süper uygulama” vizyonunda X’i merkez haline getirmeyi amaçlıyor.