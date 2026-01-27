Son Mühür - Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Geçen yıl kalp krizi geçiren sanatçı, bu kez beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Entübe edildi

Evinde fenalaşan 76 yaşındaki Ali Tutal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre usta oyuncu entübe edilirken, hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. “Güneşi Gördüm”, “Mülteci”, “Hemşo”, “Tatlı Kaçıklar”, “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Geniş Aile” gibi birçok film ve dizide rol alan Tutal’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sanat camiası ve sevenlerini endişelendirdi. Öte yandan Film-San Vakfı da usta oyuncu için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vakfın sosyal medya açıklamasında, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” denildi.