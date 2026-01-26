Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de akşam saat 17.00 itibarıyla başlayan şiddetli sağanak yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağış hayatı durma noktasına getirirken, akıllara "Bulut tohumlama mı yapıldı?" sorusu geldi.

Mesai çıkışı trafik durma noktasına geldi

İzmir’in birçok ilçesinde eş zamanlı olarak başlayan yoğun yağış, tam mesai bitimine denk gelince şehir trafiği kelimenin tam anlamıyla felç oldu. Ana yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehrin üzerinde ardı ardına çakan şimşekler ve dinmeyen gök gürültüsü vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

Bulut tohumlama tartışmaları şehre yayıldı

Yağışın aniden bastırması ve alışılmışın dışındaki şiddeti, son dönemde bilim ve siyaset dünyasında sıkça tartışılan "bulut tohumlama" teknolojisini akıllara getirdi. Özellikle sosyal medyada pek çok vatandaş, bu yağışın yapay müdahalelerle gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde paylaşımlar yaptı. Şehrin üzerindeki yoğun bulut tabakası ve yağışın yoğunluğu bu iddiaları körükledi.

İddiaların aksine normal bir doğa olayı

Vatandaşlar arasında yankı uyandıran bu gelişmenin aksine, durumun perde arkası sanılandan daha farklı. Her ne kadar teknolojik müdahaleler son günlerin en çok konuşulan konularından biri olsa da, İzmir'de yaşanan bu hava muhalefeti henüz bu tür bir uygulama kapsamında değil. Bu gelişmenin yürürlüğe alınmamış olması, yaşananların tamamen doğal yollarla oluşan mevsimsel bir yağmur olduğunu gösteriyor.

Fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor

İzmir sokaklarını adeta nehre çeviren sağanak yağışın etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle altyapı sorunları nedeniyle yaşanabilecek su baskınlarına ve trafikteki aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.