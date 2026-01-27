Son Mühür - Suriye’deki gelişmelere tepki amacıyla DEM Parti çevrelerinde başlatılan “saç örme” eylemi sosyal medyada geniş yankı buldu. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan da saçlarını ördüğü bir videoyu X hesabından paylaşarak akıma katıldı. Buldan’ın paylaşımının ardından birçok DEM Partili isim ile partiye destek veren bazı sanatçılar da benzer paylaşımlarla protestoya destek verdi.

Milliyetçi cephe küplere bindi

DEM Parti çevrelerinde yayılan söz konusu protestoya Türk milliyetçisi kesimlerden tepki geldi. Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örme eylemine sert ifadelerle karşılık verdi. Açtı ağzını yumdu gözünü Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk kültüründe özel bir anlam taşıdığını belirterek DEM Partililere tepki gösterdi. Türkeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar" Sosyal medyada iki karşıt görüşün çarpıştığı tartışma, kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.