Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait yüzde 100 payı bulunan Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satışına ilişkin süreci başlattı. Satış, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Muhammen bedel 14,3 milyar lira

Boyteks Tekstil’in satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, şirket payları için belirlenen muhammen bedelin 14 milyar 300 milyon lira olduğu belirtildi. İhaleye katılım için talep edilen teminat tutarı 700 milyon lira olarak açıklandı. Şartname bedeli 300 bin lira olurken, veri inceleme ve tesis ziyareti için ödenecek ücret 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Teklifler 30 Mart’a kadar verilecek

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, tekliflerini en geç 30 Mart saat 16.30’a kadar kapalı zarf içerisinde TMSF’ye teslim etmeleri gerekiyor.

Açık artırma 31 Mart’ta

Kapalı zarf tekliflerinin ardından gerçekleştirilecek açık artırma ise 31 Mart günü saat 10.00’da yapılacak. Açık artırma, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında düzenlenecek.