Son Mühür/ Seçil Ünlü- Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Bornova Belediyesi’nden ne bir özür ne de sorumlu tabip hakkında bir açıklama gelmedi.

“Bu sessizlik, skandalı örtbas etme çabası mı?”

Kanserle mücadelesini kaybeden bir vatandaşın evinde yaşanan olayda, polisin ve sağlık ekiplerinin 15 dakikada ulaştığı adrese, yasal defin izni için gelmesi gereken belediye tabibi tam 4 saat boyunca gelmemişti. Olay yerine ancak 19.45’te ulaşan doktorun, yaslı aileye yönelik "Nöbet değişimine yakındı, 2 saat süremiz var" şeklindeki savunması kamuoyunda infial yaratmıştı.

Bornova' Belediyesinde Skandalı'la ilgili açıklama yapmadı

İzmir Bornova’da yaşanan bu üzücü olay, sadece bir bürokrasi gecikmesi değil; aynı zamanda etik değerlerin ve kamu hizmeti anlayışının sorgulanması gereken ciddi bir skandal niteliğinde. Sadece yaslı aile değil, doktorun gelmesini bekleyen emniyet ve sağlık personeli de saatlerce olay yerinde rehin kaldı. Bir doktorun keyfi tutumu yüzünden polis ekiplerinin kendi bölgelerindeki diğer asayiş olaylarına müdahale edememesi, kamu hizmetinin açıkça aksatılması olarak değerlendirildi.

Son Mühür takipte

Savcılık tutanaklarına yansıyan bu ihmaller zinciri için adli süreç başlatıldı. Son Mühür ekibi olarak acılı ailenin yanında olmaya ve bu vurdumduymazlığın sorumluları hesap verene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.