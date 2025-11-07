Son Mühür- Cuma namazı için camilere akın edenler bu hafta 'Vefa imandandır' başlıklı Cuma hutbesini dinleme imkanı bulacak.

Ali Erbaş döneminin kadının kıyafetleri, miras hakkı ve lüks tatil gibi tartışma yaratan konuları yerine İslam'ın güzel ahlak temelini öne çıkartan Safi Arpaguş, bu haftada hutbesinde vefanın önemine dikkat çekti.

Sevginin, saygının, sadakatin...



''İnsanı Allah’ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa kavuşturan hasletlerden biri de vefadır.'' hatırlatmasının yapıldığı hutbede,

''Vefa; sevginin, saygının, sadakatin ve fedakârlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir. Düştüğünde elinden tutup kaldıranları, sevindiğinde mutlu olanları, üzüldüğünde gözyaşını silenleri unutmamasıdır. Vefa; menfaatin değil muhabbetin, nefretin değil affın, zulmün değil adaletin yanında olmak, kardeşlik ahlakını ve hukukunu kuşanmaktır.'' mesajı verildi.

Yetim ve öksüzlerin...



“Ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır” hadis-i şerifine dikkat çekilen hutbede,

''Yüce Rabbimizin bize verdiği sayısız nimetlere karşı vefa borcumuzu eda edebildik mi?

Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın gönüllerine dokunan iyi bir insan olabildik mi?

İçinde yaşadığımız topluma bir vefa borcu olarak yetim ve öksüzlerin başını okşayabildik mi? Bir hastanın, bir çaresizin derdine merhem olabildik mi, bir muhtacın yardımına koşabildik mi?

Bir yaşlının yalnızlığına çare olabildik mi, engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırabildik mi?'' sorularına dikkat çekildi.