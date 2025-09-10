Edinilen bilgiye göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu mektubun özgünlüğünü reddederek “Bu saçmalık. Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil. Uzun süredir beni takip eden herkes bunun benim dilim olmadığını bilir.” dedi. Epstein’a mektup gönderdiği iddialarını “ölü bir konu” olarak nitelendiren Trump, “Bu saçmalık ve açıkçası zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ölü bir konu hakkında yorum yapmam. Tüm yorumları personele ilettim.” ifadelerini kullandı.

İddiaların kaynağı Temsilciler Meclisi

Trump’ın reddettiği mektup, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. İddiaya göre mektup, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildi. Trump’ın adının ve imzasının bulunduğu belgede, el çizimi olduğu belirtilen kıvrımlı bir kadın silüeti ile çerçevelenmiş bir metin yer aldı.

Mektupta, Trump’ın Epstein’a “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

10 milyar dolarlık dava

Trump, iddiayı haberleştiren The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açtı ve mektupla ilgili tüm suçlamaları reddetti.