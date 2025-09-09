Son Mühür- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Doha’da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında hem Tel Aviv’e hem de Washington’a sert mesajlar verdi.

"İsrail’in ‘korkakça’ saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz"

Başbakan Al Sani, “Bu saldırı sadece Katar’ın egemenliğine değil, bölgesel barış ve istikrara da yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in ‘korkakça’ saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Katar Dışişleri Sözcüsü Majed el-Ansari de açıklamasında, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

El-Ansari, “Bu saldırı Doha’nın güvenliğini doğrudan hedef almıştır. Uluslararası hukuk ve anlaşmalar açıkça ihlal edilmiştir. İsrail, radarların tespit edemediği silahlar kullandı.

BM 'nin 51 nolu kendini savunma maddesi uyarınca saldırıya cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Sessizlik de bir tür onaydır"

Katar yönetimi, ABD’ye yönelik de dikkat çekici mesajlar verdi. Başbakan Al Sani, Washington’un İsrail’in eylemlerine sessiz kalmasını eleştirerek şunları söyledi:

“ABD’nin bu saldırıya göz yumması, ortaklarımızın güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmektedir. Sessizlik de bir tür onaydır. Bu nedenle Washington’un da sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz.” Katar, olayın ardından BM ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.