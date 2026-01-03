Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da düzenlenen operasyon sonrası gündemi bırakmıyor. Önceki paylaşımlarında Maduro’ya ait ilk fotoğraf ve operasyon görüntülerini yayımlayan Trump, şimdi yeni bir video ile dikkat çekti.

Maduro’nun sözleriyle başlıyor, operasyonla devam ediyor

Trump’ın paylaştığı videoda, Maduro’nun daha önceki sözleri öne çıkıyor:

"Gel benim için. Seni burada, Miraflores’te bekliyorum. Gelmekte çok gecikme korkak."

Video, Maduro’nun sözlerini adeta alay eder gibi operasyon sahneleriyle sürdürüyor.

Seçilen müzik operasyonun etkisini artırıyor

Trump’ın paylaşımlarında kullandığı müzikler de videoların dramatik etkisini güçlendiriyor. Her kare, operasyonun yoğunluğunu ve ciddiyetini vurguluyor.