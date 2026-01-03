Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da düzenlenen askeri operasyonun ardından kameralar karşısına çıkarak, “Güvenilir bir geçiş süreci sağlanana kadar Venezuela’yı biz yöneteceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Trump, sürecin hızlı ilerlemesini istediklerini ancak petrol altyapılarındaki riskler nedeniyle bunun zaman alacağını belirtmişti. ABD Başkanı, Venezuelalılar için barış ve adalet sağlanana kadar sürecin kontrolünün ellerinde olacağını vurgulamıştı.

"Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır"

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Trump’ın açıklamalarına devlet televizyonu aracılığıyla yanıt verdi. Rodriguez, “Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Ülkemizin tek meşru lideri Nicolas Maduro’dur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşlara birlik çağrısı yaparak, Maduro’nun derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Vatan için birlik çağrısı

Rodriguez, açıklamasında “Büyük vatanımız için birleşme çağrısı yapıyoruz” diyerek, halkın Maduro liderliğinde ulusal birliği koruması gerektiğini belirtti.

Rodriguez’in açıklamaları, “Maduro’ya destek mi, yoksa sırt mı çevirdi?” sorusuna yanıt verirken, bu sözlerle ikinci bir saldırı ihtimalini de ortaya koymuş oldu.