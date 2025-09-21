ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü yeniden ele geçirme arzusunu dile getirerek, Kabil yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Bu tehditvari mesaj, uluslararası ilişkilerde tansiyonu yükseltecek nitelikte yorumlandı.

Stratejik üssün geleceği tartışma konusu

Trump'ın üssü geri alma isteği, sadece bir siyasi açıklama olmanın ötesinde, stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Daha önce yaptığı konuşmalarda, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilirken Bagram'ı terk etmesini büyük bir hata olarak nitelendiren Trump, bu kararın ABD'nin bölgesel çıkarlarına zarar verdiğini savunuyor. Üssün coğrafi konumu nedeniyle, özellikle Çin'e karşı stratejik bir avantaj sağladığını belirten Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" diyerek niyetini açıkça ortaya koymuştu. Bu açıklama, Bagram'ın sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda jeopolitik bir kilit nokta olduğunu gösteriyor.

Diplomatik gelişmeler ve olası senaryolar

Trump'ın bu son çıkışı, ABD-Afganistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Başkanın üssü geri almak için Afganistan ile görüşmeler yapıldığını belirtmesi, önümüzdeki süreçte diplomatik arenada hareketliliğin yaşanabileceğine işaret ediyor. Afganistan'ın egemenliğini ilgilendiren bu konudaki olası bir reddin, Trump'ın "kötü şeyler olacak" ifadesiyle kastettiği sonuçlara yol açabileceği endişesi, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.