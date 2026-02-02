Son Mühür- ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'le ilgili açıkladığı belgeler buzdağının sadece sadece küçük bir bölüm olmasına rağmen tüm dünyayı dehşete düşüren detaylar konuşulmaya devam ediyor.

Kısa süren siyasi kariyerine veda ettiği süreçte ABD Başkanı Trump'ı Epstein'le ilişkisi olduğuna dair eleştirilerde bulunan ancak daha sonra bu düşüncesini dillendirmekten vazgeçen Elon Musk, kendi isminin Epstein'le birlikte anılma ihtimaline tepki gösterdi.

Musk, sahibi olduğu X'ten yaptığı açıklamada şu mesajı verdi.



En çok ben mücadele ettim...



Epstein dosyalarının tam olarak yayınlanması ve çocuklara kötü muamele edenlerin kovuşturulması için benden daha fazla mücadele eden kimse olmadı; çok iyi biliyordum ki, ana akım medya, aşırı sol propagandacılar ve gerçekte suçlu olanlar şunlar yapacaktı:

1. Hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerdi

2. Her şeyi reddedeceklerdi

3. Bana karşı suçlamalarda bulunacaklardı.



Onun partilerine hiç katılmadığım, “Lolita Express” uçağına binmediğim, ürkütücü adasına ayak basmadığım veya hiç yanlış bir şey yapmadığım halde, durmaksızın karalanacağımı biliyordum.

Yine de, kim olduğumun tam tersiyle suçlanmanın aşırı acısı buna değdi.

Güçlü olanlar, kendilerini koruyamayanları korumalıdır; özellikle savunmasız çocukları. Çocukları korumak ve büyüyüp mutlu hayatlar sürmelerine bir şans vermek için daha fazla şey yapmak adına, gelecekteki herhangi bir acıyı seve seve kabul edeceğim.



Elon Musk'a yöneltilen eleştiriler ne?



Epstein dosyasında ortalığa saçılan belgelere göre Elon Musk'a yöneltilen suçlama yok. Ancak ikili arasındaki iletişimi gösteren yazışmalar tartışılmaya devam ediyor.

BBC'ye göre Kasım 2012'de Musk, "Adandaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" diye sormuş,

The Guardian'a göre Epstein, Musk'a "Her zaman yerin var" diye yanıt vermiş ve ziyaret için tarihler belirlemeye çalışmış,

CNN'e göre Musk, o dönemdeki eşi Talulah Riley ile birlikte gitmeyi düşündüğünü belirtmiş, hatta helikopterle ulaşım detaylarını sormuş.

Belgeler, ziyaretin planlandığını gösterse de, Musk'ın adaya gittiğine dair kanıt yok.

Musk, defalarca davetleri reddettiğini ve Epstein'ı "creep" (iğrenç) olarak gördüğünü belirterek,

"Epstein adasına gitmeyi reddettim, ama yine de adım geçiyor. Belgelerin yayınlanmasını en çok ben savundum. Bu dosyalar bir dikkat dağıtma, asıl suçlular tutuklanmalı" açıklamasında bulunmuştu.

