Avrupa Birliği, İran’ın AB üyesi ülkelerin ordularını “terör örgütü” olarak tanıma kararını kesin bir dille reddetti. Avrupa Birliği Komisyonu, Tahran yönetiminin bu adımının hiçbir hukuki ve siyasi geçerliliği olmadığını vurguladı.

“AB ordularının hedef alınmasını reddediyoruz”

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın aldığı kararın kabul edilemez olduğunu belirterek,

“İran’ın AB ordularını listeye almasını ve terörizmle suçlanmasını reddediyoruz” ifadelerini kullandı. El Anouni, Avrupa Birliği’nin bu kararı tanımadığının da altını çizdi.

Gerilimin fitilini AB’nin kararı ateşledi

Yaşanan diplomatik gerilimin temelinde, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) terör örgütü listesine alma kararı bulunuyor. Bu karar, AB üyesi ülkelerin ortak güvenlik politikası çerçevesinde alındı.

Kaja Kallas kararı duyurmuştu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaştığını kamuoyuna duyurmuştu.

İran’dan sert açıklama: “Sonuçları olur”

AB’nin bu hamlesi İran cephesinde sert tepkilere neden oldu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği’ni uyararak,

“Avrupa Birliği, bu karara dahil olan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Bunun sonuçları, bu adımı atan Avrupa ülkelerine ait olacaktır” dedi.

Tahran’dan misilleme kararı

İran, AB’nin kararına karşılık olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını “terör örgütü” olarak tanıdığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada,

“Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Diplomatik kriz derinleşiyor

Karşılıklı sert açıklamalar ve alınan kararlar, Avrupa Birliği ile İran arasındaki diplomatik gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Uzmanlar, tarafların attığı adımların ilişkilerde uzun süreli bir krize yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.