Son Mühür- Dünyanın gözü önünde kendisinden çok daha güçlü bir ülke tarafından soykırıma uğrayan Gazze'nin trajedisi insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını doldurmaya devam ediyor.

İsrail'in havadan ve karadan bombaladığı son 24 saatteki saldırılarda ölü sayısının 60'ı geçtiği belirtiliyor.

Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail ordusu Cumartesi günü Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü, yer altı kuyularını ve tuzaklı yapıları imha etti ve en az 60 Filistinlinin ölümüne yol açtı.

Saldırı, Avustralya, Belçika, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin, gelecek hafta BM Genel Kurulu'nda yapılacak yıllık liderler toplantısı öncesinde, pazartesi günü bağımsız Filistin devletini resmen tanımasının planlandığı sırada gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şehri'ndeki yüksek binaları hedef alan yoğun askeri yıkım harekatı, bu hafta kara harekatıyla birlikte başladı.

Gazze şehrinin nüfusunun büyük kısmının yaşadığı Şeyh Rıdvan ve Tel El Hava bölgeleri yoğun bir bombardıman altında tutuluyor.



Yüzbinlerce Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı...



İsrail medyasına göre, Eylül ayının başından bu yana 500.000'den fazla insanın şehri terk ettiği düşünülüyor.

Gazze'yi kontrol eden militan grup Hamas ise buna itiraz ederek, yaklaşık 300 bin kişinin ayrıldığını, aralarında İsrailli rehinelerin de bulunduğu yaklaşık 900 bin kişinin ise kaldığını söylüyor.

Hamas'ın askeri kanadı, daha önce mesajlaşma sitesi Telegram'da İsrailli rehinelerin montajlanmış bir görüntüsünü yayınlayarak, İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik askeri operasyonu nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.