ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı. Belgelerde Macron’un isminin, 2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinden önceki ve sonraki döneme ait çok sayıda yazışmada geçtiği görüldü.

“Yardım istedi” iddiası

Açıklanan belgelerde Epstein’ın, Macron’un kendisinden çeşitli başlıklarda yardım talep ettiğini ileri sürdüğü ifadeler yer aldı. Epstein’ın 17 Eylül 2018 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve CEO’su Borge Brende’ye gönderdiği e-postada, Macron’a atfen yönetişim, uluslararası kurumlar, kamu-özel iş birlikleri ve sosyo-ekonomik araçların yeniden ele alınması gerektiğine dair değerlendirmelere yer verdiği aktarıldı.

Elysee Sarayı görüşmesi belgelerde yer aldı

Belgelerde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nden iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem’in 22 Mart 2016 tarihli e-postasına da yer verildi. Söz konusu yazışmada Sulayem, Elysee Sarayı’nda öğle yemeği yediğini ve o dönem Maliye Bakanı olan Macron ile Fransa’daki işleri hakkında görüşme yaptığını belirtti.

“Avrupa’ya liderlik etmek istiyor” ifadesi

Epstein’ın 30 Ağustos 2018 tarihli başka bir e-posta yazışmasında ise Macron’un kendisinden “kurumlar, politikalar ve bilim dâhil pek çok konuda fikir istediğini” iddia ettiği görüldü. Aynı yazışmada Macron için “Avrupa’ya, hatta dünyaya liderlik etmek istiyor” ifadesi kullanıldı.

Fransız siyasetçiden sert tepki

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macron’un Epstein ile doğrudan ya da dolaylı ilişki iddialarına tepki gösterdi. Philippot, söz konusu bağlantıların Fransa’nın ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceğini savunarak soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Epstein dosyası ve resmi açıklamalar

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulundu.

Daha önce açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı ile yürütülen inceleme sonucunda Federal Soruşturma Bürosu, Epstein’a ait bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı. İnceleme sonunda Epstein’ın hücresinde intihar ettiği yönünde değerlendirme yapıldı.