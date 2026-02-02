Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Laura Fernandez, oyların çoğunluğunu alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Seçim sonuçları netleşmeye başladı

Dün yapılan seçimlerin ardından oy sayımı büyük ölçüde tamamlandı. Resmî olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 88’i sayılırken, yarışta öne çıkan isim Laura Fernandez oldu. Seçim süreci ülke genelinde yoğun katılımla gerçekleşti.

İktidar partisinin adayı seçimi kazandı

Egemen Halk Partisi’nin adayı olarak yarışan Laura Fernandez, sandıktan birinci çıktı. Fernandez, kullanılan oyların yüzde 48,94’ünü alarak rakiplerini geride bıraktı.

Rodrigo Chaves’in siyasi çizgisi devam edecek

Fernandez, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Chaves’in siyasi varisi olarak görülüyor. Daha önce Chaves’in özel kalem müdürlüğünü yapan Fernandez’in, yeni dönemde mevcut yönetimin politikalarını sürdürmesi bekleniyor.

Rakibi Ramos geride kaldı

Seçimde Fernandez’in en yakın rakibi olan Ramos ise oyların yüzde 33,02’sini aldı. Açılan sandık oranı arttıkça farkın kapanmadığı ve Fernandez’in üstünlüğünü koruduğu görüldü.

Yeni dönem beklentileri yükseldi

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Kosta Rika’da yeni döneme ilişkin beklentiler de gündeme geldi. Ekonomi, sosyal politikalar ve dış ilişkiler başlıklarının, Fernandez yönetiminde öncelikli konular arasında yer alması öngörülüyor.

